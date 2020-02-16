Число заразившихся коронавирусом на лайнере, где находятся украинцы, увеличилось до 355

16.02.2020, 9:30, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама в Японии, выявлено 70 новых случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Японии.

Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355, они госпитализированы. Японские врачи уже протестировали на наличие 2019-nCoV 1219 человек, находящихся на борту Diamond Princess.

Карантин на судне продолжается.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.

На территории Украины не выявлены инфицированные китайским коронавирусом.