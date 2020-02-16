Третьяков стал вторым в общем зачете Кубка мира по скелетону

16.02.2020, 9:30, Новости дня

В латвийской Сигулде состоялся заключительный этап Кубка мира по скелетону. Россиянин Александр Третьяков показал лишь пятый результат по сумме двух заездов. Тем не менее это позволило ему стать вторым в общем зачете турнира. В его активе 1603 очка.

Третьяков уступил лишь Мартинсу Дукурсу из Латвии. Прибалтийский спортсмен по итогам восьми этапов набрал 1665 очков, выиграв общий зачет Кубка мира.

В тройке лучших оказался представитель Южной Кореи Юн Сун Бин. В его активе 1581 балл. Десятку сильнейших замкнул еще один россиянин Никита Трегубов (1106).