Александр Васильев рассказал о своём «романе» с Юлией Барановской

16.02.2020, 9:21, Разное

Александр Васильев раскрыл подробности их Юлией Барановской «романа» и «страсти». Знаменитость разместил на странице персонального микроблога видео для лиц, заинтересованных деталями его личной жизни.
Васильев отметил, что ему приписывают отношения не только с Барановской, но и с Надеждой Бабкиной, а также Екатериной Скулкиной. Телеведущий отметил своё удивление таким разнообразием слухов. Правду он обещал рассказать чуть позднее.

К распространяемым слухам Александр Васильев относится с долей юмора. Он сообщил, что Юлия Барановская якобы ожидает рождения ребёнка от него. При этом сама знаменитость за спиной коллеги со смехом добавила: «Уже 2 года ждём». В окончании видео Васильев поцеловал Барановскую в щёку и добавил, подписчики должны знать о возникшей между ними страсти.



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