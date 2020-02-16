Александр Васильев рассказал о своём «романе» с Юлией Барановской

16.02.2020, 9:21, Разное

Александр Васильев раскрыл подробности их Юлией Барановской «романа» и «страсти». Знаменитость разместил на странице персонального микроблога видео для лиц, заинтересованных деталями его личной жизни.

Васильев отметил, что ему приписывают отношения не только с Барановской, но и с Надеждой Бабкиной, а также Екатериной Скулкиной. Телеведущий отметил своё удивление таким разнообразием слухов. Правду он обещал рассказать чуть позднее.

К распространяемым слухам Александр Васильев относится с долей юмора. Он сообщил, что Юлия Барановская якобы ожидает рождения ребёнка от него. При этом сама знаменитость за спиной коллеги со смехом добавила: «Уже 2 года ждём». В окончании видео Васильев поцеловал Барановскую в щёку и добавил, подписчики должны знать о возникшей между ними страсти.