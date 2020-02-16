Автобус сбил амурского тигра в Приморье

16.02.2020, 9:12, Новости дня

В Приморье рейсовый автобус сбил краснокнижного амурского тигра, животное погибло, сообщил представитель регионального пресс-службы УМВД России.

Автобус ехал в Хабаровск. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что погибший тигр был молодой особью, его тело нашли сотрудники Охотнадзора, передает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», – сказал представители УМВД.



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