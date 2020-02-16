В жилом доме в Татарстане отравились газом два человека

16.02.2020, 9:06, Новости дня

В городе Нурлат в Татарстане погибли в результате отравления газом два человека. Трагедия произошла в частном жилом доме по улице Лесная.

По сообщению главка МЧС РФ по республике, сообщение о предположительном отравлении газом двух человек со смертельным исходом поступило от дежурного фельдшера. Прибыв на место, спасатели нашли в доме тела двух погибших мужчин, передает ТАСС.

Причина трагедии устанавливается. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и правоохранители.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Мнения: Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

31.01 / Законопроект Бородянского о дезинформации может привести к преследованию журналистов за их работу – миссия ООН

03.12 / Опубликован ремикс на трек Elefante певицы NK

03.02 / Spiegel рассказал, как Трамп и немецкий телеканал заблудились в географии США

09.01 / Труп несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии

04.12 / В Луганской области будут заочно судить подозреваемого в участии в «народной милиции ЛНР»

24.01 / Алсу ответила на критику в адрес своей дочери

01.02 / Познер разоблачил «злобное вранье» о России

24.01 / Милованов опубликовал в Facebook фото с Королевской. Комментаторы интересуются, когда министр встретится с Януковичем

05.01 / Региональные власти в Польше захотели сохранить памятники красноармейцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика