Варламов отразил 42 броска в матче «Айлендерс» – «Вегас»

16.02.2020, 9:06, Новости дня

Встречей в Парадайсе между местными "Вегас Голден Найтс" и "Нью-Йорк Айлендерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Островитяне" на выезде уступили "рыцарям" со счетом 0:1, несмотря на отличную игру своего вратаря Семена Варламова.

31-летний россиянин отразил 42 броска и стал лучшим в составе гостей. Автором единственной шайбы в этой встрече стал форвард "Вегаса" Рейлли Смит.

HOW??
WOW!! pic.twitter.com/lr6mrj2pmb

— New York Islanders (@NYIslanders) February 16, 2020

В другом матче дня "Чикаго Блэкхоукс" на выезде оказались сильнее "Калгари Флэймз" со счетом 8:4.



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