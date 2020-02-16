«Ни на что не жалуется»: Моисеев оказался в числе самых богатых пенсионеров РФ среди звезд

16.02.2020, 9:04, Разное

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассекретил сумму, получаемую артистом от государства, отметив, что тот ни на что не жалуется. Как оказалось, известный исполнитель является одним из самых богатых пенсионеров среди звезд российского шоу-бизнеса.

Моисееву назначили пенсию в размере 25 000 рублей. Кроме выплат от ПФР, знаменитость получает 30 000 рублей в качестве надбавки за звание заслуженного артиста РФ, предоставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По словам Гороха, Борис Михайлович не привык на что-то жаловаться и никогда ни у кого ничего не просит. Денег исполнителю хватает. К тому же, Моисеева всегда окружают друзья, готовые в любую минуту оказать ему помощь, включая и материальную. Артист, подчеркнул его директор, живет жизнью обычного российского пенсионера.

В то время, как Моисеев оказался в числе самых богатых пенсионеров среди российских звезд, Валентина Талызина пожаловалась, что денег всегда не хватает. Никас Сафронов считает, артистам нужно начинать в молодости откладывать на пенсию.