Юрий Куклачев заявил, что получает «нормальную» пенсию, но ему приходится крутиться

16.02.2020, 9:04, Разное

Юрий Дмитриевич Куклачев оценил размер собственной пенсии, которую получает от государства. Прославленный цирковой артист заявил, что у него нормальная пенсия, но ее все равно не хватает на текущие расходы.

По словам Юрия Куклачева, ему назначили выплату в 23 000 рублей. К тому же он получает надбавку за звание народного артиста Российской Федерации, размер которой достигает 30 000 рублей. Не так давно артист удостоился почетной награды. Он получил орден, за него тоже доплачивают 30 000. В итоге получается нормальная пенсия, однако если не работать, можно умереть с голоду. Юрий Куклачев признался, что много тратит на продукты и бензин, поэтому вынужден крутиться.

Рассказали корреспонденту Teleprogramma.pro о своих пенсионных выплатах и другие знаменитости. Андрей Ургант, например, пожаловался, что несколько месяцев не получал вообще никаких денег, а Лариса Долина призналась, что не знает размера своей пенсии.

Юрию Куклачеву, который долгие годы является бессменным художественным руководителем Театра кошек в Москве, 70 лет. Несмотря на то, что артист достиг пенсионного возраста, он продолжает работать и заниматься любимым делом, которому посвятил всю свою жизнь.