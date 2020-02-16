Появились фото нового смартфона Samsung в высоком разрешении

16.02.2020, 8:30, Разное

Появились рендеры нового смартфона Samsung в высоком разрешении. Дебютный показ модели Galaxy A70e должен состояться в ближайшее время.

Южнокорейский бренд Samsung представил анонс Galaxy A70s в марте 2019-го. На сегодня компания приготовилась к производству преемника данного смартфона, который назван Galaxy A70e. Новые рендеры были размещены в публичном доступе на канале OnLeaks.

Инсайдер сообщает, что смартфон Galaxy A70e будет оснащен дисплеем на 6,1”. Верхняя часть экрана получит вырез для расположения селфишота. Сканер отпечатка пальцев традиционно разместят на задней панели корпуса. Samsung приготовила в качестве базовой камеры тройной модуль. Аппарат оснастят портом microUSB, хотя многие ожидали использования в конструкции более современного USB-C.