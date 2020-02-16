Названы пять продуктов, привычные только для рациона русских

16.02.2020, 8:21, Разное

Существует ряд продуктов, употребляемых лишь в России. Эксперты назвали пять привычных для русских блюд, которые за границей можно найти лишь в магазинах мигрантов из РФ.

Первой в списке идет гречка. Многим иностранцам не понятно, почему русские так любят данный продукт. Соотечественники же ценят гречневую крупу за насыщенность полезными для здоровья микроэлементами. Не менее популярным в РФ считается холодец. Жители страны регулярно готовят его на большие праздники, так как это блюдо является очень сытным.

Иностранцы удивляются привычке русских добавлять в различную еду кислые сливки или сметану. Однако многие соотечественники считают, что с такой приправой блюда становятся только вкуснее. Для большинства жителей РФ сало – любимая закуска, его даже подают в некоторых ресторанах.

Закрывает список блюд, привычных лишь для русских, вяленая рыба. Специфический запах воблы или леща заставляет иностранцев думать, что продукт испорчен, а для россиян — это лучший деликатес.