Названы пять продуктов, привычные только для рациона русских

16.02.2020, 8:21, Разное

Существует ряд продуктов, употребляемых лишь в России. Эксперты назвали пять привычных для русских блюд, которые за границей можно найти лишь в магазинах мигрантов из РФ.

Первой в списке идет гречка. Многим иностранцам не понятно, почему русские так любят данный продукт. Соотечественники же ценят гречневую крупу за насыщенность полезными для здоровья микроэлементами. Не менее популярным в РФ считается холодец. Жители страны регулярно готовят его на большие праздники, так как это блюдо является очень сытным.

Иностранцы удивляются привычке русских добавлять в различную еду кислые сливки или сметану. Однако многие соотечественники считают, что с такой приправой блюда становятся только вкуснее. Для большинства жителей РФ сало – любимая закуска, его даже подают в некоторых ресторанах.

Закрывает список блюд, привычных лишь для русских, вяленая рыба. Специфический запах воблы или леща заставляет иностранцев думать, что продукт испорчен, а для россиян — это лучший деликатес.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Мнение: Нацпроект «Производительность труда», рост выше среднемирового и отказ от входящих звонков

14.01 / Литовский депутат Арвидас Анушаускас предложил отмечать день взятия Москвы

24.04 / Мнение: Проституция

29.12 / Валерий Сюткин не удостоил смерть Юлии Началовой чести

23.01 / Скандалы: «Я не культурный человек»

17.01 / Джефф Безос и Лорен Санчес впервые вышли в свет вместе

04.02 / Рогозин назвал 2020 год переломным для космической отрасли России

24.12 / Муж Екатерины Дуровой рассказал о причине ее скоропостижной смерти

12.12 / «Покаяться и просить помощи у Запада»: на безвольного Лукашенко накинули поводок

31.12 / Иван Охлобыстин ткнул лицом в грязь Кристину Асмус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика