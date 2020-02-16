Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

16.02.2020, 8:19, Новости дня

Женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с бесплатными проститутками, сообщил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

«Женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает», – передает его слова «Интерфакс».

Протоиерей Смирнов известен своими неоднозначными высказываниями. Так, осенью, отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, он рассказал, что однажды «дал по роже» одному из своих воспитанников, и «вот он уже пять лет не ругается».