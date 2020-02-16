Награда MVP Матча всех звезд НБА названа именем Коби Брайанта

16.02.2020, 8:06, Новости дня

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер сообщил, что награда самому ценному игроку Матча всех звезд названа именем погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта. Заявление главы НБА опубликовано на странице организации в Twitter.

Напомним, что 41-летний экс-баскетболист и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета, на борту которого находились еще семь человек.

Коби Брайант пять раз в своей карьере становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Он 13 раз принимал участие в Матче всех звезд. Брайант признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. Кроме того, легендарный американский баскетболист дважды выиграл Олимпийские игры.



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