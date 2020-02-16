Умерла актриса из сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн

16.02.2020, 8:05, Новости дня

Американская актриса Линн Коэн умерла на 87 году жизни. Она известна по ролям украинки Магды, домработницы Миранды Хоббс в «Сексе в большом городе» и Мэгз в «Голодных играх».

Актриса умерла 14 февраля 2020 года, информирует РЕН-ТВ.

Коэн родилась в Миссури 10 августа 1933 года. Стала известна благодаря роли украинки Магды – няни и домработницы Миранды из сериала «Секс в большом городе». Коэн сыграла в 13 эпизодах сериала.

Также играла во второй части трилогии «Голодные игры: И вспыхнет пламя» в 2013 году.