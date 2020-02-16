Эксперты объяснили рост тревожности у людей по воскресеньям

16.02.2020, 8:04, Разное

Эксперты объяснили увеличение тревожности у людей по воскресеньям. Ученые сообщили, что 81% участников опроса ощущают возросшее напряжение перед наступлением рабочей недели.
У 15% пик приходится на утренние часы воскресенья, у 29% — на дневные, для 57% самым напряженным является вечернее время. Как выяснили исследователи, дело касается как чувства тревожности, так и фактического физического неудобства, имеющего отношение к приближению понедельника. Проблема заключается в создании помехи для нормального отдыха. В итоге понедельник многие люди встречают в усталом состоянии.

Воскресная тревожность является признаком отсутствия любви к собственной работе. Несмотря на это, порядка 57% людей, удовлетворённых собственной профессиональной деятельностью, также периодически сталкиваются в тревожностью по воскресеньям.

Для преодоления стресса наиболее эффективным методом является спорт. Почти 30% опрошенных практиковали бег, йогу, а также нагрузки высокой интенсивности для снятия стресса. В итоге они получают положительный результат в преодолении подавленного настроения.



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