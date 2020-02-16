Ксения Собчак поддерживает хороший внешний вид без филлеров

16.02.2020, 8:04, Разное

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не раз заявляла о поддержке собственного внешнего вида только при помощи натуральных элементов. Популярные филлеры не смогут сделать надолго красивой женщину, считает звезда.

Ксения Собчак порадовала многих своих поклонников публикацией на личном странице в социальной сети Instagram откровенной фотографией, на которой она предстала перед пользователями топлесс. На изображении российская знаменитость показала натуральную грудь. Спустя время бывшая ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» обнародовала снимок из элитного московского салона, поделившись при этом собственным мнением об уколах красоты.

Как считает экс-супруга Максима Виторгана, она не хочет кого-либо осуждать, но для получения хорошей внешности лучше всего потратить имеющиеся в наличии материальные средства на занятия физкультурой, услуги косметолога и визажиста, плазму-терапию, нежели на филлеры, которые потом все равно «обвиснут». Негативно относится звезда к татуировкам на теле по причине их неизбежного «старения».