Ксения Собчак поддерживает хороший внешний вид без филлеров

16.02.2020, 8:04, Разное

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не раз заявляла о поддержке собственного внешнего вида только при помощи натуральных элементов. Популярные филлеры не смогут сделать надолго красивой женщину, считает звезда.
Ксения Собчак порадовала многих своих поклонников публикацией на личном странице в социальной сети Instagram откровенной фотографией, на которой она предстала перед пользователями топлесс. На изображении российская знаменитость показала натуральную грудь. Спустя время бывшая ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» обнародовала снимок из элитного московского салона, поделившись при этом собственным мнением об уколах красоты.

Как считает экс-супруга Максима Виторгана, она не хочет кого-либо осуждать, но для получения хорошей внешности лучше всего потратить имеющиеся в наличии материальные средства на занятия физкультурой, услуги косметолога и визажиста, плазму-терапию, нежели на филлеры, которые потом все равно «обвиснут». Негативно относится звезда к татуировкам на теле по причине их неизбежного «старения».



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