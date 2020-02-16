Газпром ответил американскому министру на слова о «Северном потоке – 2»

16.02.2020, 7:51, Новости дня

Глава пресс-службы Газпрома Сергей Куприянов прокомментировал слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о неспособности РФ самостоятельно достроить «Северный поток – 2»

«Никогда не говори никогда», – передает слова Куприянова РБК.

Ранее Бруйетт заявил, что Вашингтон уверен в неспособности РФ без посторонней помощи достроить газопровод «Северный поток – 2».

После введения американских санкций против газопровода швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании. Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ будет достраивать «Северный поток – 2».



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