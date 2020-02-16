Россиянам пообещали раннюю весну

16.02.2020, 7:44, Новости дня

В этом году первые признаки весны в европейской части РФ появятся раньше обычного благодаря аномально теплой зиме, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что обычно синоптическая весна приходит в 20 числах марта, но в этом году она ожидается раньше, передает ТАСС.

«На Европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», – сказал Вильфанд.

Он пояснил, что ранняя весна будет обусловлена теплой зимой – так и не сформировался окончательно снежный покров, не покрылись толстой коркой льда водоемы.

«Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», – сказал синоптик.

В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что в середине февраля рано говорить о том, что зима в столице окончена – обычно до конца марта температура не поднимается выше ноля, а также временами наступает похолодание.



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