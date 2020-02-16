Япония заявила о смене «фазы» переговоров с Россией

16.02.2020, 7:37, Новости дня

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги оценил переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции.

Встреча продолжалась около часа. По мнению японского министра, «меняется фаза» переговоров – стороны «вместо противостояния» перешли к «более позитивному обсуждению». Москва и Токио «вместе работают над тем, как устранить разногласия сторон по базовым позициям».

Мотэги выразил надежду, что переговоры будут продолжены в том же ключе, передает РИА «Новости».

«Что касается переговоров по мирному договору, то я более конкретно передал свои идеи относительно дальнейшего продвижения диалога», – сказал глава японского МИДа.

Он пригласил российского коллегу в Японию. Мотэги сообщил, что «сроки оговариваются».

В феврале глава японского правительства Синдзо Абэ сообщил о намерении заключить мирный договор с Россией и превратить Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в «острова дружбы».

Абэ посетит торжества 9 мая в Москве.