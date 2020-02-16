Япония заявила о смене «фазы» переговоров с Россией

16.02.2020, 7:37, Новости дня

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги оценил переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции.

Встреча продолжалась около часа. По мнению японского министра, «меняется фаза» переговоров – стороны «вместо противостояния» перешли к «более позитивному обсуждению». Москва и Токио «вместе работают над тем, как устранить разногласия сторон по базовым позициям».

Мотэги выразил надежду, что переговоры будут продолжены в том же ключе, передает РИА «Новости».

«Что касается переговоров по мирному договору, то я более конкретно передал свои идеи относительно дальнейшего продвижения диалога», – сказал глава японского МИДа.

Он пригласил российского коллегу в Японию. Мотэги сообщил, что «сроки оговариваются».

В феврале глава японского правительства Синдзо Абэ сообщил о намерении заключить мирный договор с Россией и превратить Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в «острова дружбы».

Абэ посетит торжества 9 мая в Москве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Гречанка Мария Саккари – полуфиналистка теннисного турнира в Санкт-Петербурге

12.02 / Два взрыва прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме

05.02 / Рада в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в закон «О нотариате»

13.01 / Автоновости: Новый УАЗ отправят в Антарктиду

18.12 / Мнения: ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

14.02 / Зеленский подает в суд на журналистов программы «Схемы», сообщивших о его тайной встрече с Патрушевым

02.12 / СК задержал организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

12.02 / Тренер «Спартака» Знарок: делаем все правильно

16.01 / Против капитана задержанного у южных Курил японского судна возбудили дело

20.12 / ЕК признала Россию надежным поставщиком газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика