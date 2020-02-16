Мнение: Как правильно переходить пешеходный переход

16.02.2020, 7:37, Разное

Каждое утро, отправляясь на прогулку с Чарли, перед тем, как попасть в парк, мы проходим пешеходный переход. Есть там и «зебра» и знак, но периодически нас пытаются задавить какие-то авто-уроды, которые не обращают внимания ни на знак, ни на «зебру» и проскакивают у нас под носом, даже не снижая скорости.

С некоторых пор начал переходить улицу, включая на телефоне видеозапись. Типа, если нас и задавят, кому положено быстро установят, что мы с Чарли не виноваты.

Но вот что интересно, запись на мобилу процесса перехода улицы, оказывается, дисциплинирует водителей, которые и скорость сбрасывают, и даже останавливаются, пропуская Чарли и меня. Выходит, что надо всегда переходить улицу на «зебре» с мобилой наперевес?

А в парке я уже отпускаю Чарли с поводка….