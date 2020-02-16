Хет-трик Тоффоли принес «Кингз» победу над «Колорадо» в матче на открытом воздухе

16.02.2020, 7:30, Новости дня

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на выезде обыграли на открытом воздухе команду "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:1.

У победителей встречи хет-трик оформил канадец Тайлер Тоффоли, при этом он дважды отличился на последней минуте, а у хозяев льда единственную шайбу забросил канадский защитник Самуэль Жирар.

 

"Лос-Анджелес" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 47 очками занимает 15-е место в Западной конференции, а "Колорадо" в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 72 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кингз" в среду, 19 февраля, на выезде сыграют с "Виннипегом", а "Эвеланш" днем ранее примет команду "Тампа-Бэй Лайтнинг".



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