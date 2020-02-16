Стали известны подробности столкновения военных США с местными жителями в Сирии

16.02.2020, 7:19, Новости дня

Начальник координационного центра Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности столкновения военных США с жителями провинции Хасеке, в результате которого погиб подросток.

Резанцев пояснил, что столкновение произошло из-за «неправомерных действий» военных США, которые на 3,5 км отклонились от «спланированного маршрута». Военные Сирии остановили их, отказавшись пропустить через Харбат-Хамо, но американцы «решили проехать через населенный пункт». Местное население было возмущено их действиями, американцы «продемонстрировали пренебрежительное отношение» к жителям.

«Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба», – приводит слова Резанцева РИА «Новости».

Собрался стихийный митинг, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, причем сначала это были «женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия».

Военные США обратились к россиянам с просьбой помочь им «покинуть населенный пункт».

Резанцев отметил, что на «действия и рекомендации» российских военных, которые прибыли «для стабилизации обстановки» реагировали «адекватно».

Резанцев считает, что военным США повезло застрять на въезде в населенный пункт – вывести их из самой деревни «было бы проблематично».

«Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия», – сказал он, выразив мнение, что военные США «вели себя не совсем правомерно».

Дядя убитого подростка рассказал, что «американцы силой проникли через блокпост». Жители забросали их «камнями, грязью, кусками арматуры». Американцы «открыли беспорядочный огонь по толпе». Убитый подросток «получил три пулевых ранения в ногу, шею и грудь».

Напомним, в результате столкновенияамериканских военных с местным населением в сирийской провинции Хасеке погиб подросток, еще один человек был ранен. Дальнейшую эскалацию конфликта предотвратили подоспевшие российские военнослужащие, которые вывели американскую колонну к пункту базирования.

Опубликовано видео конфликта.