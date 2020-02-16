Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака

16.02.2020, 7:14, Новости дня

Группа исследователей определила, что большое количество сексуальных партнеров повышает риск развития рака. Доказательства данной взаимосвязи были найдены специалистами в ходе проведенного исследования.

Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь. Тем не менее, долгое время найти подтверждения данной гипотезы они не могли. Недавно эксперты все же организовали проведение исследования, в рамках которого проанализировали данные 3185 женщин и 2537 мужчин старше 50 лет. Большинство из них вели достаточно здоровых образ жизни. Все они предоставляли данные о своем состоянии здоровья и количестве сексуальных партнеров за жизнь.

Анализ полученной информации показал, что большое количество сексуальных партнеров сопровождалось высоким риском развития рака. Причины такой взаимосвязи пока не изучены.



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