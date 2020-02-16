Известно, почему мозг беременных плохо адаптируется

16.02.2020, 7:14, Новости дня

Специалисты в области биохимии провели исследование и выяснили, что при дефиците кислорода в мозге беременных нарушается обмен аминокислот. Именно поэтому происходят нарушения в работе всего организма.

Согласно статистике, практически каждая десятая беременность осложнена недостаточным снабжением организма матери и плода кислородом. На протяжении длительного периода времени ученые выясняли причины данного явления, но полученная информация все же не позволила определить влияние изучаемого фактора на организм матери. Российские научные специалисты решили заполнить этот пробел. Организаторами масштабного исследования выступили сотрудники Московского государственного университета.

В результате эксперты отметили, что ключевую роль в данных процессах играют аминокислоты. При этом нарушается работа всего организма, в особенности мозга.