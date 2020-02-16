Известно, почему мозг беременных плохо адаптируется

16.02.2020, 7:14, Новости дня

Специалисты в области биохимии провели исследование и выяснили, что при дефиците кислорода в мозге беременных нарушается обмен аминокислот. Именно поэтому происходят нарушения в работе всего организма.

Согласно статистике, практически каждая десятая беременность осложнена недостаточным снабжением организма матери и плода кислородом. На протяжении длительного периода времени ученые выясняли причины данного явления, но полученная информация все же не позволила определить влияние изучаемого фактора на организм матери. Российские научные специалисты решили заполнить этот пробел. Организаторами масштабного исследования выступили сотрудники Московского государственного университета.

В результате эксперты отметили, что ключевую роль в данных процессах играют аминокислоты. При этом нарушается работа всего организма, в особенности мозга.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Московская биржа открылась ростом

28.01 / Парламент Нидерландов отменил визит делегации в Россию

13.12 / Витренко о встрече с главой «Газпрома»: Договорились продолжать обрабатывать варианты продления транзита

21.01 / Гаджеты: Рентген-аппарат Nanox с фантастическим дизайном от Star Trek

14.12 / Глава МИД ФРГ назвал «странными» заявления Москвы о просьбе выдать Хангошвили

04.02 / Минздрав нашел место карантина для россиян, эвакуированных из Китая

05.02 / Суд в Москве ограничил права родителей, годами державших дочь в клинике

25.12 / Первую серийную АПЛ проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

15.02 / Театр «Лицедеи» не стал комментировать новость о своем худруке

12.12 / Посла Германии вызовут в МИД для оглашения ответных мер на высылку дипломатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика