«Монреаль» дома проиграл «Далласу», ведя 3:0 по ходу встречи

16.02.2020, 7:06, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены "Белл-центр" в овертайме проиграл команде "Даллас Старз" – 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

У хозяев льда голами отметились Йоэль Армиа (2-я минута), Джордан Уил (24) и Ник Казинс (27), а у победителей две шайбы забросил Тайлер Сегин (36, 62) и по одной – Маттиас Янмарк (30) и Блейк Комо (50).

Российский нападающий "Канадиенс" Илья Ковальчук отыграл 16 минут 54 секунды, но результативными действиями не отметился.

Форвард "Старз" Денис Гурьянов провел на льду 14 минут 36 секунд, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-1", его одноклубник Антон Худобин остался в запасе, а Александр Рудулов пропустил игру из-за травмы.

"Даллас" одержал четвертую победу кряду и с 73 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Монреаль", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 62 очка.



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