Актриса Мария Аронова восхищена профессионализмом Татьяны Тарасовой

16.02.2020, 7:04, Разное

Мария Аронова восхитилась профессионализмом тренера Татьяны Тарасовой. Именно её кинозвезда сыграла в фильме «Лёд-2», но при этом не копируя образ наставницы фигуристов.

Мария Аронова, во время интервью, не упустила возможности рассказать о рабочем процессе съёмок «Лёд-2». Исходя из её слов, все были очень дружны и с пониманием относились друг к другу. Актрисе пришлось перевоплотиться в Татьяну Тарасову, вот только полностью копировать образ известного тренера режиссёры не стали. Несмотря на это, Мария Аронова осознала, каких титанических усилий стоит воспитание будущих чемпионов, и именно поэтому искренне поблагодарила тренера за заслуги и её труд. «Просто преклоняюсь перед ней, стою на коленях», — заявила знаменитость.

За всё съёмки, отметила Аронова, ей не пришлось выходить на лёд, хотя фильм наполнен сценами катания. Актриса призналась, в раннем возрасте она сломала ногу, и до сих пор этот досадный инцидент доставляет ей дискомфорт во время активной деятельности.