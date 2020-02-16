Актриса Мария Аронова восхищена профессионализмом Татьяны Тарасовой

16.02.2020, 7:04, Разное

Мария Аронова восхитилась профессионализмом тренера Татьяны Тарасовой. Именно её кинозвезда сыграла в фильме «Лёд-2», но при этом не копируя образ наставницы фигуристов.
Мария Аронова, во время интервью, не упустила возможности рассказать о рабочем процессе съёмок «Лёд-2». Исходя из её слов, все были очень дружны и с пониманием относились друг к другу. Актрисе пришлось перевоплотиться в Татьяну Тарасову, вот только полностью копировать образ известного тренера режиссёры не стали. Несмотря на это, Мария Аронова осознала, каких титанических усилий стоит воспитание будущих чемпионов, и именно поэтому искренне поблагодарила тренера за заслуги и её труд. «Просто преклоняюсь перед ней, стою на коленях», — заявила знаменитость.

За всё съёмки, отметила Аронова, ей не пришлось выходить на лёд, хотя фильм наполнен сценами катания. Актриса призналась, в раннем возрасте она сломала ногу, и до сих пор этот досадный инцидент доставляет ей дискомфорт во время активной деятельности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

02.12 / МВФ решил не рисковать

04.12 / Мнение: На волнах Орды рубрика «Конец России в устах аналитика»

14.01 / Мнение: Турецко-сирийские переговоры в Москве

10.02 / Рост ОРВИ в Хабаровске вызвал необходимость введения масочного режима

12.12 / Татьяна Брухунова назвала СМИ «стервятниками» за вторжение в личную жизнь

07.12 / Дмитрий Шепелев резко ответил хейтерам на упреки в отсутствии фото сына

31.12 / Мнение: Bloomberg: Двадцатилетняя путинская Россия сильнее, чем когда либо

07.02 / Технологии: Apple оштрафовали во Франции на 25 млн евро за намеренное программирование старения устройств

20.01 / Андрей Кончаловский с полицией разыскивал 16-летнего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика