Власти Аргентины предложили согражданам из Уханя отправиться на карантин в Киев

16.02.2020, 6:44, Новости дня

Граждане Аргентины могут улететь из китайского Уханя в Киев, где останутся, чтобы пройти карантин из-за коронавируса COVID-2019, сообщил МИД Аргентины.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве Аргентины, Украина сообщила, что на самолете, который прилетит в Киев, найдутся места для граждан Аргентины. В Киеве аргентинцы должны будут «остаться в карантине на две недели», передает РИА «Новости».

Напомним, находящиеся в Ухане украинцы обвинили Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника.

В украинском минздраве заявили, что спецборт с гражданами Украины, у которых нет симптомов заболевания, прибудет в Киев 18 февраля.



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