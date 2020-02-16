Район посольства США и базы коалиции в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

16.02.2020, 6:26, Новости дня

Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада в районе посольства США и военной базы коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство», сообщили СМИ.

В посольстве сработали предупреждающие сирены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Arabiya и Agence France-Presse.

Reuters сообщило, что ракетному обстрелу в иракской столице подверглась база возглавляемой США коалиции, передает ТАСС.

Представитель коалиции полковник Майлс Каггинс подтвердил, что «небольшие ракеты ударили по базе в Ираке». Он сообщил, что «жертв нет».

База находится в непосредственной близости от американского посольства.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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