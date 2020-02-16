Мнение: Письмо: «Есть ли выход кроме психотропных препаратов и операции?»

16.02.2020, 6:07, Разное

Ну и давайте сразу про другую болезнь. Не смертельную, не опасную.

Хотя о существовании опасных и смертельных болезней очень полезно вспоминать, чтобы не расстраиваться из-за ерунды и радоваться жизни.

Это помогает поставить на место локус.

wednesday2018

Здравствуйте, Эволюция!

Я девушка 23-х лет, замужем, детей нет. У меня блашинг синдром.

(Это когда человек сильно краснеет в ситуации неловкости)

В детстве и юношестве я за собой замечала, что краснею, но это было редко. Всегда в основном от стыда, т.е. по делу, но бывало и без моей вины. К примеру был в школе случай (мне было 16), украли телефон и учитель с тем мальчиком у кого украли пришли к нам в класс — «сейчас будем прозванивать, т.к. гудок идет». Телефон прозвонили, но в классе не обнаружили, но пока прозванивали я вся покраснела и начала проверять сумку. Я вообще не воровала никогда, но промелькнула мысль, что могут мне подбросить и типа вот позор будет.

(Здесь уже видно плохой локус контроля. Нельзя бояться оказий, нельзя раскачивать себя мыслями, как бы чего не случилось. Случиться может все, что угодно, теоретически, но думать об этом запрещено, если вы хотите стать сильным и уверенным в себе человеком. А если хотите раскачивать себя и выводить из строя, думайте. Пусть ваша фантазия подкидывает вам побольше диких «а вдруг»)

Или ещё всегда заливаюсь краской, когда вдруг на телефоне у меня видео случайно всплывает и играет музыка. Даже мелодию себе на телефон нейтральную поставила, хотя в школе играла музыка на звонке.

(А здесь видно корону. Она думает, что кому-то есть дело до нее, и еще считает, что должна быть идеальной. Нужно почаще повторять себе, что вы обычный человек и ничего, если с вами случится какая-то неловкость, как и с другими обычными людьми)

Обострение случилось, когда я вышла на свою первую работу в 20 лет. Работа в программе за компьютером. Я ничего вообще не понимала в этой программе, видела ее впервые, на собеседовании так и сказала, куратор сказала, что научим. Оказалось, учить она не хотела, и мне приходилось ее пытать вопросами. В итоге я разобралась, записала все чтоб не переспрашивать и отстала, но клеймо «тупая» осталось за мной на все 1,5 года, что я там проработала. И за все это время, если вдруг я понимала что тупанула, или сказала не то, то сразу заливалась краской от стыда.

(Здесь понятно, как внешний локус ей вредит? Она считает, что ей должны были помочь, что другие виноваты в том, что она тупила в начале. Она очень боится выглядеть тупой, она очень хочет выглядеть умной. Автор, необходимо позволить людям думать о вас все, чего они хотят. Расслабиться на их счет и заниматься своим делом. Перестаньте беспокоиться об их мнении о вас. Большая часть ничего про вас не думает, ни про тупость вашу, ни про ум, вы им просто безразличны. А под короной вам кажется, что всеобщее внимание обращено к вам)

Потом ушла на новую работу, где работаю сейчас. По работе больше не краснею, может потому что репутацию тупой не заработала. Но в личных отношениях с коллегами постоянно краснею. С предыдущими коллегами я не общалась особо лично, а с текущими общаюсь часто. Когда чувствую, что глупость сказала, сразу красное лицо. Или были случаи, когда приходилось соврать по какому-то личному вопросу — тоже краснела.

(Насчет работы перестала слишком беспокоиться, локус на работе стал лучше, корона поменьше, но теперь очень сильно дергается из-за личных отношений и там устойчивости нет. Хотя вроде бы замужем, лучше бы мужу уделяла внимания больше, а не коллегам)

Но тут ещё появилась новая проблема — когда общаюсь с мужчинами коллегами, знакомлюсь с новыми на работе — тоже краснею. На прошлой работе не было новых мужчин, а на новой их много, и новых и старых и со всеми надо контактировать.

(Надо проникнуться мыслью, что вы обычная, сливаетесь с фоном в их глазах. Пока кажется, что вас тщательно рассматривают и оценивают, волнение — как на сцене. А это глюк короны)

Один раз на текущей работе пришлось поругаться с мужчиной по рабочему вопросу, покраснела и он мне об этом сказал «а что это вы так покраснели то?» .. я сделала вид, что не обратила внимание, продолжила ту тему. Но я прям почувствовала, что покраснела еще сильнее.

(Ну покраснели и ладно. Парень удивился и спросил. Но и забыл тут же. Не нужно бояться таких эпизодов)

Когда встречаю мужчин знакомых, тоже краснею, и не важно были мы просто знакомыми или были у нас отношения.

За внешний вид мне не стыдно… Рост 160, вес 50, сжд, занимаюсь фитнесом, не дряблая, одеваюсь по простому. Я аддикт ресурса любви, борюсь в этом направлении.

Эволюция, помогите, пожалуйста, есть ли выход из этой ситуации, кроме психотропных препаратов и операции?

(Если локус контроля станет лучше, таких приступов стыда не будет. Краснеть от стыда вы все равно будете, это спецефическая реакция ваших рецепторов, но жгучий стыд вы будете испытывать крайне редко. В жизни почти нет места жгучему стыду, если не носить корону и не сливать границы со всеми подряд. Скромность очень помогает перестать нервничать и загоняться. Может и не понадобится операция)

С уважением, Алёна.