В Анкаре осквернили христианское кладбище

16.02.2020, 6:06, Новости дня

Вандалы осквернили 20 могил христиан на кладбище Ортакёй в турецкой столице. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, преступниками оказались шестеро подростков 16-17 лет.

Они сломали надгробия в немусульманской части кладбища, сообщает телеканал "Россия 24". На некоторых плитах были русские фамилии. Вандалов задержала полиция. После допроса подростков отпустили. Теперь они должны возместить родственникам умерших нанесённый ущерб.



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