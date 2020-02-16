У посольства США в Багдаде разорвались несколько ракет

16.02.2020, 6:06, Новости дня

У расположенного в так называемой "зеленой зоне" Багдада посольства США упали несколько ракет. После прогремевших взрывов в диппредставительстве сработали сирены.

Информация о нанесенном ущербе и возможных пострадавших не поступала, передает ТАСС. По данным СМИ, ракетному обстрелу подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), находящаяся в непосредственной близости от американского посольства.

За последние месяцы "зеленая зона" в Багдаде — хорошо укрепленный район, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства, неоднократно подвергалась атакам, в результате которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев.



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