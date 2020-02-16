Причиной расстрела в Калининграде стала личная неприязнь

16.02.2020, 6:06, Новости дня

Минувшим вечером в центре Калининграда 63-летний мужчина застрелил семейную пару из охотничьего карабина. Причиной, по данным следствия, могла стать личная неприязнь. Подростка, у которого во время стрельбы погибли родители, отпустили из больницы к бабушке. Он не был ранен, но получил психологическую травму.

Совершивший нападение мужчина пытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в грудь. Спустя некоторое время он скончался в реанимации.

По имеющимся данным, у расстрелянной семейной пары был бизнес по продаже овощей на Центральном рынке Калининграда. Стрелявший работал там же, у него и его жертв был конфликт, связанный с распределением мест на рынке. По свидетельствам очевидцев, получившая ранение женщина упала на землю, она кричала, что беременна, но злоумышленник выстрелил в нее второй раз.

 



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