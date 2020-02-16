Облака асператус часто характеризуют как картину неба в момент апокалипсиса

16.02.2020, 6:04, Разное

Ученые-метеорологи рассказали о необычном типе атмосферных образований, названном «Undulatus asperatus». Глядя на небо в этих облаках, легко представить себе картину библейного апокалипсиса.

Явление, зафиксированное наукой в середине прошлого века, действительно, выглядит устрашающе. Особенно пугает оно людей, когда те не знают, что асператус не связаны с природными катаклизмами. Отдельным видом в классификации облаков они признаны в 2009 году и не только из-за своего необычного пугающего вида. В отличие от остальных undulatus их появление не предвещает ураганы и грозы.

«Шероховатые волны» особенно часто стали появляться в небе США в начале XXI века. По одной из версий, исследователи считают образование бугристых облаков следствием воздушных потоков, несущих большое количество пара. Но так как их природа до сих пор не раскрыта, то и объясняется частота появления асператус предположительно. Виновником считается человек и его техногенное воздействие на природу.

Установлено, что возникают они в основном над горной или холмистой местностью в утренние или полуденные часы. Окрашенные лучами солнца в темно-оранжевый цвет облака способны напугать самого смелого путешественника.