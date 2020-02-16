Наука: Компания предлагает заморозить ваш мозг для его оцифровки в будущем

16.02.2020, 5:40, Разное

Идея перенесения человеческого сознания в компьютер — давняя мечта очень многих людей. Об этом писали многие фантасты. Об этом грезит футуролог Рэй Курцвейл.

Однако новый стартап при поддержке бизнес-инкубатора Y Combinator (венчурный фонд, инвестирующий средства в разработку новых технологий) выразил желание воплотить мечту в реальность.

Правда, есть одна небольшая делать. Человеку, который решится стать клиентом компании и поверить в «магию», придется сначала умереть. Кроме того, никто не дает гарантий, что в рамках процесса переноса не будет утрачена часть сознания личности.

Компания Nectome продвигает идею сохранения человеческого мозга и последующего переноса сознания в машину. Издание MIT Review называет эту технологию «высокотехнологичным процессом бальзамирования». В ее основе лежит «витрификация», также известная как процесс альдегид-стабилизированной криоконсервации. Простыми словами, компания предлагает заморозить ваш мозг с возможностью воссоздать его цифровую копию в будущем.

Двумя годами ранее команда ученых, стоящая за этим проектом и работающая под руководством соучредителей компании Майкла Макканны и Роберта Макинтайра, получила награду Brain Preservation Prize за разработку и успешное применение метода криоконсервации. Тогда ученые разморозили мозг кролика и свиньи, сохранив при этом все нейронные связи. В феврале этого года исследователи отчитались об успешной работе их метода на более крупном мозге, который был извлечен у умершей пожилой женщины. Это стало первым случаем демонстрации витрификация человеческого мозга.

В общем предзаказы на новую услугу уже открыты. Вы можете заплатить Nectome, чтобы компания после вашей смерти аккуратно извлекла из вашей головы мозг и оставила его на сохранение. Прямо сейчас услуга оценивается в 10 000 долларов, однако есть возможность полного возвращения средств, если клиент передумает ею воспользоваться.

Также отмечается, что компания не гарантирует ничего, что связано с так называемым бессмертием. На сайте Nectome указано, что ключевая цель проекта заключается в подготовке мозга к пересадке в цифровую форму, хотя не совсем ясно, будет ли эта процедура проводиться самой Nectome, либо же эта задача будет возлагаться на третью сторону.

«Наша работа заключается в сохранении вашего мозга в достаточно стабильном состоянии, с сохранением всех накопившихся в нем воспоминаний: особо запомнившейся главы вашей любимой книги, чувства прохладного зимнего воздуха, вашего первого свежеиспеченного яблочного пирога, ужина в кругу близких друзей и семьи. Мы верим, что в течение нынешнего столетия появится технология, позволяющая оцифровать всю эту информацию и использовать для воссоздания вашего сознания», — сообщает сайт компании.

К настоящему моменту Nectome смогла получить финансирование в размере 1 миллиона долларов, включая 120 000 долларов от венчурного фонда Y Combinator, а также дополнительные 960 000 долларов в виде гранта от Национального института психического здоровья (США). Хватит ли этого, с учетом стоимости услуги, для воплощения мечты?