Команда Формулы-1 Даниила Квята Alpha Tauri показала машину на предстоящий сезон

16.02.2020, 5:30, Новости дня

Команда Alpha Tauri презентовала болид Формулы-1 на предстоящий сезон 2020 года. Машина получил название AT01, а ее ливрея выполнена в бело-синих цветах. Презентация состоялась в австрийском Зальцбурге.

Ранее команда выступала в "королевских гонках" под названием Toro Rosso. Пилотами коллектива по-прежнему будут 25-летний российский гонщик, уроженец Уфы Даниил Квят и 24-летний француз Пьер Гасли.

Dropping the hottest new livery on the @f1 grid 💯 #AlphaTauriF1 #F1MeetsFashion pic.twitter.com/3C0UALyLhr

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2020

Напомним, в прошлом сезоне Toro Rosso с 85 очками заняла шестое место в Кубке конструкторов. Квят один раз попал на подиум, заняв третье место на Гран-при Германии. Всего россиянин в прошлом сезоне заработал 37 очков. Первая гонка нового сезона состоится 15 марта в Мельбурне.