Мнение: Обвинения

16.02.2020, 5:30, Разное

Отношения России и Турции продолжают довольно быстро ухудшаться. Эрдоган прямо обвинил Кремль в руководстве ливийской войной "на самом высшем уровне":

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне». Он отметил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Правительству национального согласия премьер-министра Файеза Сарраджа. «Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне»,— цитирует господина Эрдогана телеканал NTV (перевод по Reuters).

Две войны, которые ведут два практически одинаковых режима — Турции и России, руководство которых грезит об имперских традициях, объективно ведут к столкновению интересов двух диктаторов. Как говорил известный генерал Лебедь (несколько по иному поводу): "Двум пернатым в одной берлоге не ужиться". Это как раз нынешний случай.

К имперским грёзам диктаторов густо подмешан и экономический интерес, связанный с идущей борьбой за передел газового рынка Европы. Турция рассчитывает взять под свой контроль снабжение газом всей Южной Европы, пользуясь своим геоэкономическим положением. Кремль также заинтересован в южно-европейском регионе, в особенности на фоне всё более сложных проблем, возникающих перед Газпромом на традиционных европейских рынках.

При этом Турция делает всё, чтобы максимально избавиться от критической зависимости от российского газа. Учитывая, что Кремль поставки своих углеводородов все время пытается перевести в политический шантаж, опасения Эрдогана вполне обоснованы. Падение на 40% экспорта Газпрома в Турцию в прошлом году было замаскировано масштабной закачкой газа в европейские газовые хранилища, но уже в этом году ситуация будет совершенно иной — падение экспорта Газпрома идет по всем направлениям поставок в Европу. И турецкий провал скрывать будет уже невозможно.

Обострение в сирийском Идлибе явно связано с поражением, которое потерпел российский клиент в Ливии генерал Хафтар, для которого ввод турецких войск в Ливию сделал невозможным захват Триполи. Правда, Хафтар клиент многих внешних спонсоров, пытаясь ухватить помощь отовсюду. В этом смысле Эрдоган, заявляя о том, что Путин руководит войной в Ливии, явно ему льстит, так как там есть более умные люди, кто способен осуществлять общее руководство этим конфликтом. Но Эрдоган уже, как говорится, явно закусил удила в связи с проблемами в Сирии, а потому выражений не выбирает.

Возможно, нынешний раунд обострения завершится внешним примирением, так как прямого столкновения друг с другом два диктатора всё-таки стараются не допустить. Но объективно интересы Кремля и Анкары входят в противоречие всё сильнее, а потому риск незапланированного конфликта только растет. Понятно, что у Эрдогана и Путина и в регионе, и в мире достаточно заклятых партнеров, которые будут только приветствовать столкновение двух не совсем вменяемых и адекватных режимов.