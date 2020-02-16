Женщина бросила яблоко в Нетаньяху

16.02.2020, 5:19, Новости дня

В Нетании задержана женщина, которая бросила яблоко в главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на предвыборном митинге. 13-й канал израильского телевидения сообщает, что 25-летняя «женщина задержана для допроса».

Отмечается, что премьер не пострадал, передает РИА «Новости».

13-й канал считает, что бросать яблоко женщина могла не в главу кабмина, а в мэра Нетании Мириам Файберг, но промахнулась. 

Напомним, в марте состоятся третьи выборы в Кнессет.

В январе сообщалось, что Нетаньяху предъявили обвинение по трем уголовным делам.



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