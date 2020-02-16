На Diamond Princess – 70 новых случаев заражения

16.02.2020, 5:06, Новости дня

По информации японских СМИ, ссылающихся на министра здравоохранения страны, на стоящем на карантине у порта Йокогама круизном лайнере Diamond Princess выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, в результате чего общее число заболевших пассажиров и членов экипажа выросло до 355.

 

В минувшую пятницу с борта судна вывезены около 10 пассажиров в возрасте 80 и более лет, у которых подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Посольство США в Японии объявило, эвакуирует своих граждан, находящихся на судне, чартерными рейсами.

Как сообщалось, в последний день минувшего года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в городе Ухань пневмонии. Позже специалистами был установлен возбудителя болезни — коронавирус нового типа, получивший в дальнейшем наименование COVID-19. Вспышка заболевания признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему времени число зараженных в Китае превысило 68,5 тысячи, 1665человек скончались, излечились 9419. За пределами КНР инфицированы более 500 человек, в том числе двое – на территории России.



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