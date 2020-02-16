В КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

16.02.2020, 5:04, Разное

В КНР описали самый вероятный источник появления коронавируса. Распространителями инфекции называют летучих мышей.
По словам главы управления по НТР при Миннауки Китая У Юаньбиня, исследователи выявили сходство нового коронавируса с таковым в организме летучей мыши. Совпадение составило 90%, если говорить об особях, проживающих на территории муниципалитета Чжоушань.

Власти КНР 31 декабря прошлого года рассказали ВОЗ о появлении неизвестного типа пневмонии в муниципалитете Ухань. Эксперты определили возбудителя недуга как 2019-nCoV. Врачи заявили о признании вспышки заболевания ЧС интернационального значения и предоставили для болезни официальное наименование в интернациональных каталогах – COVID-2019.



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