В КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

16.02.2020, 5:04, Разное

В КНР описали самый вероятный источник появления коронавируса. Распространителями инфекции называют летучих мышей.

По словам главы управления по НТР при Миннауки Китая У Юаньбиня, исследователи выявили сходство нового коронавируса с таковым в организме летучей мыши. Совпадение составило 90%, если говорить об особях, проживающих на территории муниципалитета Чжоушань.

Власти КНР 31 декабря прошлого года рассказали ВОЗ о появлении неизвестного типа пневмонии в муниципалитете Ухань. Эксперты определили возбудителя недуга как 2019-nCoV. Врачи заявили о признании вспышки заболевания ЧС интернационального значения и предоставили для болезни официальное наименование в интернациональных каталогах – COVID-2019.