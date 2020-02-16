Мнение: Шоу продолжается

16.02.2020, 5:03, Разное

За такой охранительный идиотизм надо вручать орден Милонова и медаль Мизулиной.

В питерской школе 375 старшеклассники готовили выступление в музыкальном проекте «Один в один». Вдохновились фильмом «Богемская рапсодия.  Выбрали костюмы в стиле «Queen», отрепетировали номер под песню «I want tо break free».

В клипе на эту песню середины 80-х Фредди, Брайан, Роджер и Джон переоделись в женские платья. Из-за этого клипа у них были проблемы в Америке.

«Фонтанка» передает слова одного из школьников:

«Когда мы уже переоделись и готовы были выступить, к нам подошли учителя английского языка (!!! – СерпомПо) и сказали нам следующее: «Это что за вид, вам нужно в стриптизклуб», «Наша школа — не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм», «Смотрите у него ещё и усы». Видимо уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — отметил школьник».

Какой умный, рассудительный мальчик. Наверное, либерал. Не путиноид, с потрошенной пропагандой черепушкой.

Надо бы прислать к учителям английского языка в 375 питерскую школу с лекцией Милонова. Пусть он им объяснит, что «гомофобия» и «гомосексуализм» — не одно и то же. Милонов в этом предмете отлично разбирается.

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Источник: СерпомПо



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