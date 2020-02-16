Пять стран потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию за сбитый Boeing

16.02.2020, 4:51, Новости дня

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию семьям погибших в результате крушения украинского Boeing 737, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань заявил, что от Тегерана «настойчиво потребовали» выплат «в соответствии с международными стандартами». Министр отметил, что «компенсации должны быть равными для всех», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.

Напомним, Киев сообщал, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Украина заявила, что намерена «давить на большую сумму».