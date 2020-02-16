Пять стран потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию за сбитый Boeing

16.02.2020, 4:51, Новости дня

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию семьям погибших в результате крушения украинского Boeing 737, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань заявил, что от Тегерана «настойчиво потребовали» выплат «в соответствии с международными стандартами». Министр отметил, что «компенсации должны быть равными для всех», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.

Напомним, Киев сообщал, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Украина заявила, что намерена «давить на большую сумму».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Стало известно имя нового султана Омана

26.12 / Чапкис о молодой возлюбленной: Мы слились воедино и воспряли

24.01 / Гончарук: У нас умирает 160 тыс. тех, кого мы могли бы спасти

23.12 / Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета

22.12 / Емельяненко ответил на вызов Кадырова на бой

13.02 / В Дагестане силовики проводят обыски в правозащитных организациях, сотрудничающих с «Правовой инициативой»

09.01 / Худшие образы премии «Золотой глобус». Фоторепортаж

29.12 / ФТС пополнила бюджет РФ на 45 млрд рублей

16.12 / В Доме-музее Булгакова прошел благотворительный аукцион

24.01 / В Госдуме не исключили присоединения Украины к Союзному государству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика