Павленский научит Францию заниматься акционизмом

16.02.2020, 4:36, Разное

Как связаны интересы «российского художника» с интересами адвоката Джулиана Ассанжа? Подробности порнографического скандала, всколыхнувшего французскую политику.

Российский акционист Петр Павленский, о котором раньше французы знали как о скромном поджигателе Банка Франции, в пятницу, 14 февраля, стал действительно знаменитым в этой стране, которая дала ему убежище. Акционист заявил, что именно он выложил на специально созданном сайте порнографические видеозаписи кандидата в мэры Парижа от партии президента Макрона, 42-летнего Бенжамена Гриво. Известные к этому моменту сведения позволяют говорить о том, что господин Павленский является хоть и самым явным, но не единственным источником грязного слива, который мог координироваться кем-то другим.

Петр Павленский. Фото: Reuters

По данным дата-отдела газеты Le Monde, первая ссылка на сайт под названием (на французском) «порнополитика», где было опубликовано подписанное Павленским послание, появилась в Сети днем 12 февраля.

Внутри послания, — в котором аргументированно объяснено в письменной форме, почему заявления кандидата Гриво, отца троих детей, о «семейных ценностях» являются «лицемерием» — содержится две видеозаписи с мужской мастурбацией. Человек, который на сайте назван Бенжаменом Гриво, когда-то отправил эти «селфи» через мессенджер знакомой девушке.

Два дня спустя господин Гриво объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

«Я парижанин, это важно для меня»

Бенджамен Гриво (слева) снял кандидатуру с выборов. Двухлетняя работа политтехнологов из партии Макрона прошла впустую. Фото: EPA

Через несколько минут после этого газета Libération сообщила, что еще вечером 13-го Павленский связался с редакцией и рассказал, почему вопрос «лицемерия» парижского кандидата так волнует лично его, российского акциониста. «Я теперь живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», — объяснил Петр. (При том, что большинству парижан вопрос существования политика Гриво был безразличен – еще до всякого скандала этот кандидат почти не имел шансов на победу).

После снятия Гриво стало известно, что 10 февраля Павленский связывался и с известным «левым» сайтом расследований Mediapart — предлагал опубликовать материалы «о Бенжамене Гриво и одной девушке». 11-го журналисты Mediapart встретились с Петром, который продемонстрировал им то, что у него было с собой в компьютере.

«Российский беженец объяснил, что находит шокирующим» поведение кандидата в мэры Парижа, — рассказали журналисты Mediapart.

Учитывая прошлое господина Павленского, остается только радостно удивляться вдруг обретенной им детской способности испытывать шок.

После испытанного шока российский художник излил на страницу «своего сайта» — при помощи хорошего французского языка – длинное предисловие к опубликованному компромату.

(А ведь еще год назад в суде по делу о поджоге Банка Франции господин Павленский демонстрировал свои крайне ограниченные возможности во французском. прочем, судя по устному выступлению Павленского на канале BFMTV 14.02.2020, за год ситуация, к сожалению, почти не выправилась. Чтобы не мучить французских зрителей французским же языком, телеканал включил субтитры.)

Дальше компромат был распространен через цепочку французских интернет-ресурсов. (Сайт Mediapart отказал Павленскому в публикации, сославшись на то, что адюльтер не является правонарушением, а доказательств других преступлений предъявлено не было).

Как пишет Le Monde,

сначала слив был сделан в одну из групп «желтых жилетов» в фейсбуке (в которой состоит более 190 тысяч человек).

Но громко грязная история «зазвучала» после того, как ее опубликовал у себя в твиттере эксцентричный депутат Нацсобрания Франции, 36-летний Жоаким Сон-Форже.

Депутат, в декабре 2018-го исключенный из макроновской партии «Вперед, Республика!» за многочисленные оскорбительные высказывания в соцсетях, затем вступил в центристскую фракцию, откуда тоже был изгнан в декабре-2019 — после того, как опубликовал селфи с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен.

В последние несколько месяцев Сон-Форже также заявляет о своей тесной дружбе со скандально известным макроновским экс-охранником Беналлой (который подозревается еще и в том, что во время работы в Елисейском заключал «контракты» с российским миллиардером Искандером Махмудовым). Сон-Форже неоднократно называл своим другом и Жан-Люка Меланшона, лидера крайне левой (и крайне прокремлевской, так же, как и семья Ле Пен) партии «Непокорная Франция».

Одновременно с депутатом Сон-Форже публикацию Павленского «подхватил» известный французский врач, бизнесмен, обозреватель и политический активист Лоран Александр, — «левоцентрист», который в последнее время выступает за сближение с ультраправыми. Весной прошлого года давал конференцию в вузе Марион Марешаль, а осенью был главной приглашенной звездой на открытии нового политического сезона партии Марин Ле Пен.

Лоран Александр пояснил Le Monde, что, публикуя интимные видео, «имел подтверждение их аутентичности» «от одного высокопоставленного источника».

Сам Павленский сказал Libération, что получил видео из «источника», с которым Гриво «имел отношения по обоюдному согласию».

«Публикация Павленского» тогда же появилась и на форуме популярного французского сайта для любителей компьютерных игр jeuxvideos.com. Этот же форум был в мае 2017 года одной из главных «платформ» по распространению «утечек» из переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Макрона. Компромат был выложен на сайте Ассанжа WikiLeaks, в добыче компромата обвиняют хакеров, работающих на российскую разведку.

Откупорить шампанского бутылку

Но самым любопытным персонажем этой истории пока представляется 30-летний выходец из богатой семьи, испано-французский адвокат и журналист Хуан Бранко — автор хорошо продающейся (но дают скачать и бесплатно) конспирологической книги «ЗАКАТ. Макрон и олигархи. Правдивое расследование».

Адвокат Хуан Бранко — один из самых любопытных персонажей этой скандальной истории. Фото из фейсбука Хуана Бранко

Молодой человек называет себя непримиримым врагом президента Франции.

Помимо этого, Бранко — адвокат Джулиана Асанжа (с 2015 года) и экс-кандидат (2017) в депутаты от упомянутой выше крайне-левой партии «Непокорная Франция».

Наконец, он — активный участник протестного движения «желтых жилетов».

Год назад, 5 января 2019-го, Бранко был вместе с «жилетами», атаковавшими правительственный особняк, вынудив полицию срочно эвакуировать находившегося там… официального представителя правительства Франции Бенжамена Гриво (тогда он еще не был объявлен кандидатом в мэры).

Ну, а в эти последние, «порнографические», дни господин Бранко появился в СМИ в качестве… адвоката господина Павленского.

По словам Бранко, российский акционист «консультировался с ним как с адвокатом» прежде, чем опубликовать чужие интимные кадры. Бранко заявил, что не стал переубеждать Павленского (хотя за «посягательство на неприкосновенность частной жизни» в виде распространения изображений сексуального характера во Франции грозит до 2 лет тюрьмы и до 60 тысяч евро штрафа).

«Я понял, что для него это — политический акт. Так же как он противостоял режиму Путина, он готов на все, чтобы противостоять режиму Макрона, который он считает настолько же репрессивным», — пояснил адвокат журналу Le Point.

В то же время журнал сообщил, ссылаясь на «несколько источников», о том, что в начале февраля сам господин Бранко предлагал видео для распространения некоторым влиятельным блогерам. Адвокат опроверг эту информацию. И выразил готовность представлять интересы господина Павленского в суде — при необходимости*.

Что касается другого дела, угрожающего Павленскому, то здесь «я не могу его защищать, так как был прямым свидетелем ситуации», подчеркнул испано-французский активист в интервью franceinfo.

«Ситуация» заключается в том, что 31 декабря 2019 года на организованной адвокатом Бранко вечеринке в квартире на бульваре Сен-Жермен в Париже произошла драка.

По данным Mediapart, в драке господин Павленский ранил двоих людей ножом, а сам получил бутылкой шампанского по голове.

Теперь Павленского обвиняют в «предумышленном насилии с применением оружия». Сам господин Павленский заявил, что оружия не применял, но, действительно, вынужден был подраться с «группой провокаторов».

Впрочем, это мелкое уголовное разбирательство не должно помешать новому делу жизни российского художника: развитию сайта «порнополитика».

И пусть пока на сайте высечен в мраморе один акт искусства.

Но «Бенжамен Гриво — только первый «участник» этого сайта… Это будет продолжаться», — пообещал Павленский в эфире BFMTV.

Французский политический бомонд, включая Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона, выразил негодование по поводу этой публикации и сочувствие по отношению к пострадавшему Гриво.

А президентская партия «Вперед, Республика!» сейчас думает над тем, кого прислать ему на замену.

Компромат свел на нет двухлетнюю работу предвыборной команды из 400 человек, заявили в правящей партии.

Юрий Сафронов

обозреватель «Новой»,

журналист RFI,

Париж

* Необходимость может возникнуть — Бенжамен Гриво пояснил о намерении подать жалобу. Впрочем, его адвокат Ришар Малька подчеркнул в интервью Le Parisien, что «юридически дело очень сложное»: «Это видео было выложено на подпольном сайте», размещенном в Северной Америке, и «нам говорят, что он может быть связан с российским художником. В этих условиях вопрос состоит в том, кого я должен преследовать?»