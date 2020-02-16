Кулижников – о золоте чемпионата мира: хотел сняться, но пробежал – и вот мировой рекорд

16.02.2020, 4:30, Новости дня

Российский конькобежец Павел Кулижников поделился впечатлениями после победы на дистанции 1000 метров на чемпионате мира, который проходит в американском городе в Солт-Лейк-Сити.

"Я вообще сняться хотел с "тысячи". На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать, – приводит слова Кулижникова РИА Новости. – Пробежал – и вот мировой рекорд. Очень помог Руслан Мурашов, с которым мы бежали в паре. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться", – подытожил российский спортсмен.

Уроженец Воркуты преодолел дистанцию за рекордные одну минуту 5,69 секунды. Вторым стал голландец Кьелд Нёйс (1.06,730), его соотечественник Томас Крол (1.06,749) замкнул тройку лидеров. Другой россиянин Руслан Мурашов стал девятым, а Виктор Муштаков – 12-м.

Напомним, сборная РФ с десятью наградами занимает второе место в неофициальном медальном зачете. Российские конькобежцы завоевали три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали, лидируют нидерландцы (4-4-1). Чемпионат мира завершится в ночь на 17 февраля.



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