Мнение: О важном шаге Путина в интересах российских меньшинств

16.02.2020, 4:09, Разное



Фото © Reuters.

Вот, новый поворот! ©

Российский президент Владимир #Путин внезапно высказался по животрепещущей для меньшинств теме. Да ещё как высказался!

Причём не абы где произнёс он свою речь, а на очередной встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Что как бы намекает на важность этого заявления.

Как известно, рабочая группа по поправкам в Конституцию, будучи, по сути, сборищем фриков, предложение рождает соответствующие. То про Бога вспомнит, то про державу-победительницу. То предложит ввести титул Верховного правителя, то заявит о желательности закрепить в Основном законе понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо привычных «мама» и «папа». Как раз этого который год упорно добиваются отечественные ЛГБТ.

Вот, собственно, про последнюю инициативу гарант Конституции как раз высказался.

Как сообщается, Владимир #Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию отметил, что, пока он занимает пост главы государства, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2».

Так же он подчеркнул, что брак является союзом мужчины и женщины. И повторил снова: «Что касается «родителя №1» и «родителя №2», я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителя №1… У нас будет папа и мама».

Казалось бы, чего тут обсуждать и гадать? Всё чётко сказано и повторено.

Однако…

Некоторое время назад, не стародавнее, между прочим, нынешний глава государства столь же чётко и внятно высказался ещё по одной животрепещущей теме. «Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет… Ущемлять пенсионные права нельзя».

С тех пор не так уж и много воды утекло. Российская #экономика доказала свою устойчивость, федеральный бюджет распух от профицита, а резервные фонды – от нефтяных сверхдоходов, продолжительность жизни до мафусаиловых лет не выросла. Но… Пенсионный возраст в 2018 году внезапно был повышен в режиме спецоперации тем же самым президентом Владимиром Путиным.

Так что резонный вопрос по аналогии: не дан ли тем самым заявлением на рабочей группе по поправкам в Конституцию скрытый старт самой радикальной семейной реформе в интересах сами-понимаете-кого?

И как бы вы отнеслись к такому повороту?