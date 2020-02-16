Пуск носителя Falcon 9 отложен

16.02.2020, 4:06, Новости дня

Запланированный на воскресенье, 16 февраля, пуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink отложен на сутки. В течение этого времени специалисты компании SpaceX намерены провести дополнительные проверки одного из клапанов второй ступени ракеты. Ранее пуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых — весом до 500 килограммов – космических аппаратов, напоминает ТАСС. Предполагается, что после развертывания эта система связи будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, в том числе, в труднодоступных и малонаселенных районах Земли.

По оценке SpaceX, размещение на орбите Земли 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 миллиардов долларов.



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