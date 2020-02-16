Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 68 тыс. человек

16.02.2020, 3:58, Новости дня

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 68 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Как информирует госкомитет, заразились 68 тыс. 500 человек. 1 тыс. 665 человек умерли. При этом состояние 11 тыс. 272 человек оценивается как тяжелое 

Выздоровели 9 тыс. 419 человек, передает РИА «Новости».

Отдельно указывается, что в Гонконге заразились 56 человек, из которых один умер, а один выздоровел.

Накануне сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 66 тыс. 492, умерли 1 тыс. 523 человека.



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