El Universal — под угрозой санкций — Мексика отказывается от российских вертолётов

16.02.2020, 3:04, Новости дня

Источники в Министерстве иностранных дел Мексики опровергли планы приобретения страной военных вертолётов у России, передаёт El Universal. Как отмечает издание, в правительстве страны опасаются возможных американских санкций в ответ на подобную покупку.


Reuters

Мексика приняла решения отказаться от покупки российских военных вертолётов, сообщает El Universal со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны.

Как напоминает мексиканская газета, в четверг министр иностранных дела РФ Сергей Лавров заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку вертолётов, в том числе конкретные предложения компании «Рособоронэкспорт».

При этом в США пригрозили Мексике санкциями в случае закупки последней российской военной техники.

«Согласно нашей предварительной оценке, такая покупкаприведёт к потенциальным санкциям», — приводит издание слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Хьюго Родригеса. 

Мексика поддерживает с Россией давние военные связи. В частности, на вооружении мексиканских вооружённых сил стоит обширный флот российских вертолётов. 



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