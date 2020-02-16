План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции

16.02.2020, 2:58, Новости дня

На сайт Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план из «12 шагов» по примирению РФ и Украины.

Об этом информирует «Интерфакс».

Напомним, план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона» был опубликован на сайте конференции в пятницу, но вызвал недовольство Киева якобы «антиукраинской направленностью».

Документ убрали с сайта, а МИД Украины назвал план частной инициативой, которую Мюнхенская конференция, по словам Киева, не признает официальным документом.

В подготовке документа участвовали организатор Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, специалисты Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / «Газпром» будет платить «Нафтогазу» за транзит в 2020 году на 2% больше, чем в 2019-м – СМИ

13.12 / Вопрос дня: Как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков?

06.02 / Глава FCA предупредил о нарушении цепочки поставок в автомобилестроении из-за коронавируса

19.01 / Под Пензой мужчину заподозрили в попытке убийства трехлетней дочери

24.12 / Ford отзывает свыше 600 тысяч автомобилей из-за неисправных тормозов

08.01 / 20s. Mozgi, «Время и Стекло», Michelle Andrade спели вместе. Видео

06.12 / Украина обвинила казаков в казни 9 военных ВСУ в ходе боев за Иловайск и Дебальцево

27.12 / Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов

10.02 / Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

08.01 / В Хайфе всё спокойно. Несмотря на угрозы Ирана, Израиль с введением особого положения не торопится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика