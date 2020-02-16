План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции

16.02.2020, 2:58, Новости дня

На сайт Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план из «12 шагов» по примирению РФ и Украины.

Об этом информирует «Интерфакс».

Напомним, план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона» был опубликован на сайте конференции в пятницу, но вызвал недовольство Киева якобы «антиукраинской направленностью».

Документ убрали с сайта, а МИД Украины назвал план частной инициативой, которую Мюнхенская конференция, по словам Киева, не признает официальным документом.

В подготовке документа участвовали организатор Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, специалисты Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.