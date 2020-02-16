План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции

16.02.2020, 2:58, Новости дня
На сайт Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план из «12 шагов» по примирению РФ и Украины.
Об этом информирует «Интерфакс».
Напомним, план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона» был опубликован на сайте конференции в пятницу, но вызвал недовольство Киева якобы «антиукраинской направленностью».
Документ убрали с сайта, а МИД Украины назвал план частной инициативой, которую Мюнхенская конференция, по словам Киева, не признает официальным документом.
В подготовке документа участвовали организатор Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, специалисты Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.
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