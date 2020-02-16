В китайской провинции Хубэй зафиксировано 139 новых смертей от коронавируса

16.02.2020, 2:30, Новости дня

15 февраля в китайской провинции Хубэй от коронавируса 2019-nCoV скончались 139 человек. Об этом со ссылкой на комитет по здравоохранению сообщили власти провинции.

С начала вспышки в провинции зарегистрировано 1596 смертей, вызванных новым коронавирусом, из них 1233 приходятся на столицу провинции Ухань.

С 4.00 до 24.00 субботы, 15 февраля, в Хубэй зафиксировали 1843 новых больных. В общей сложности в провинции насчитывается более 56 тыс. инфицированных коронавирусом 2019-nCoV.

В критическом состоянии, по данным чиновников, находятся 1957 заболевших.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. Также умерли три человека в Японии, на Филиппинах и во Франции.

На территории Украины не выявлены инфицированные китайским коронавирусом.