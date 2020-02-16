США задумались о запрете поставок в Китай авиадвигателей

16.02.2020, 2:30, Новости дня

Власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran, сообщают СМИ.

Двигатели нужны для китайских лайнеров Comac C919. Американские власти могут не выдать совместному предприятию CFM International необходимую лицензию, поскольку опасаются, что в Китае воспользуются поставками и создадут собственный аналог авиадвигателя.

General Electric в ответ заявила, что подобные разработки не так просты, как «кажется некоторым членам администрации» Дональда Трампа. Также в General Electric подчеркнули, что у Китая уже было несколько лет на изучение двигателя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

C919 – проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест экономкласса и дальностью полета до 5,5 тыс. километров. По данным Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC), уже получены заказы на 570 самолетов.



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